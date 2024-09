Città

SARONNO – Ospedale Saronno, ragazzi sul tetto del padiglione giallo: allontanati.

La sua moto non avrebbero dovuto uscire dal cortile di casa. E del resto era sotto sequestro e pure senza assicurazione. Eppure il proprietario, un 40enne, non solo ha deciso di concedersi un giro per Saronno ma l’ha parcheggiata in piazza Repubblica proprio davanti al comando di polizia locale.

Un appello urgente arrivata dalla sede cittadina di Enpa alle prese con una vera e propria emergenza di fine estate. “Siamo rimasti senza croccantini e cibo umido per i gatti della colonie feline – spiegano i volontari – Abbiamo esaurito tutte le scorte che avevamo aiutando anche gattare non affiliate ad associazioni”.

(foto: carabinieri nell’area ospedaliera di Saronno)

02092024