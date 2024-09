Cronaca

LAZZATE – L’altra notte grosso incendio a Lentate sul Seveso: ha interessato un capannone agricolo per lo stoccaggio del fieno. Le squadre in posto, c’erano anche i vigili del fuoco di Lazzate, si sono occupate di contenere l’incendio per poi procedere allo smassamento del fieno. Sul posto due autopompe, tre autobotti, un autoscala e un carro soccorso.

Le alte fiamme ed il fumo sono stati osservabili anche a notevole distanza, pure a Misinto ed a Lazzate, anche perchè l’incendio si è sviluppato in una struttura che si trova proprio nelle vicinanze del confine lazzatese, in via Manzoni, ad ardere sono state numerose rotoballe, le balle di fieno. Da chiarire le cause dell’accaduto.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto: una delle fasi dell’intervento alla periferia di Lentate sul Seveso)

02082024