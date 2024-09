Altre news

SARONNO – Lunedì mattina di pioggia per la città degli amaretti. Secondo 3b meteo, oggi lunedì 2 settembre la giornata inizierà con cieli molto nuvolosi accompagnati da leggere piogge al mattino. Nel pomeriggio, il tempo migliorerà gradualmente con schiarite fino a cieli poco nuvolosi. È attesa una quantità di pioggia di circa 1 mm. Le temperature oscilleranno tra una massima di 28°C e una minima di 21°C. I venti soffieranno debolmente, provenendo da Est-Nordest al mattino e da Nordest nel pomeriggio. Non sono previste allerte meteorologiche.

In Lombardia, sempre secondo 3b meteo, la circolazione depressionaria che porterà deboli piogge nella prima parte della giornata si sposterà gradualmente, permettendo l’arrivo di aria più secca e favorendo schiarite in serata. Sulle basse pianure occidentali e Prealpi occidentali, il mattino sarà caratterizzato da cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, che si attenueranno nel tardo pomeriggio, lasciando spazio a cieli sereni o poco nuvolosi in serata. Nelle basse pianure orientali, i cieli saranno inizialmente poco nuvolosi, ma aumenterà la nuvolosità nelle ore centrali, con possibilità di leggere piogge, seguite da rasserenamenti serali. Sulle Orobie, il mattino vedrà cieli poco nuvolosi, ma con nuvolosità in aumento nelle ore centrali e deboli piogge, che lasceranno il posto a schiarite in serata. Sulle Alpi Retiche, ci sarà un progressivo aumento della nuvolosità con deboli piogge nel pomeriggio, seguite da schiarite in serata. I venti saranno deboli, inizialmente provenienti da nord-est e in rotazione verso sud-ovest, con lo zero termico intorno ai 3900 metri.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti