Cronaca

PADERNO DUGNANO – Il mistero si è chiarito dopo poche ore: ad uccidere padre, madre e figlio di 12 anni sarebbe stato l’altro figlio della coppia, un giovane di 17 anni. Il ragazzo, portato in caserma dopo il ritrovamento in casa dei corpi senza vita ha confessato di aver ucciso la sua famiglia con un coltello da cucina.

Così i carabinieri della tenenza di Paderno Dugnano e del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Sesto San Giovanni hanno arrestato il 17enne ritenuto responsabile dell’omicidio dei propri genitori e del fratello minore, avvenuto nel corso della notte tra sabato 31 agosto e domenica primo settembre.

In particolare, i militari, intervenuti a seguito della chiamata al 118 da parte del ragazzo, trovato sul posto, hanno rinvenuto l’arma utilizzata per il delitto, un coltello da cucina, sottoponendolo a sequestro.

In un primo momento, il 17enne aveva raccontato di aver ucciso solo il padre, dopo che questi aveva accoltellato la mamma e il fratellino. Poi, al termine di un lungo interrogatorio, il ragazzo ha cambiato versione ammettendo non solo di aver ucciso il padre ma anche la madre e il 12enne nella villetta di famiglia senza il coinvolgimento di altre persone.

Sotto choc la comunità di Paderno Dugnano dove tutti raccontano la famiglia come serena e senza particolare problemi “non si è mai saputo nemmeno di una lite” ricordano i vicini.

Non a caso già domenica è arrivata la nota dell’Amministrazione comunale “Domenica mattina abbiamo appreso con grande sgomento la notizia della tragedia avvenuta la scorsa notte alla famiglia Chiarioni. Un fatto che lascia senza parole, inspiegabile. Un evento del genere lascia una comunità intera in lutto e sconvolta. Una famiglia delle nostre, persone che in molti conoscevano”.

“Abbiamo definito di proclamare il lutto cittadino per il giorno della celebrazione delle esequie e l’esposizione delle bandiere a mezz’asta su tutti gli uffici pubblici presenti sul territorio. Inoltre, invitiamo gli Uffici comunali e le Istituzioni presenti sul territorio ad effettuare un minuto di raccoglimento alle 12 dello stesso giorno. L’atto sarà formalizzato nella giornata di domani anche se è prematuro conoscere ora la data in cui si svolgeranno i funerali” spiega il Comune.

“L’Amministrazione Comunale tutta esprime il proprio cordoglio e la propria vicinanza ai familiari e a tutti gli amici che sono stati colpiti da vicino da questo evento doloroso e inaspettato” conclude la nota.

