ROVELLO PORRO – “Basta! Il parchetto di via Luini è terra di nessuno e nessuno fa niente. Avevamo suggerito foto trappole ma è stata una “voce nel deserto”. Così i volontari dell’Ave Rovello, i volontari dell’associazione che molte volte è intervenuta nell’area verde per porre rimedio ai danni causati dai vandali. Un copione che si è ripetuto nelle ultime ore, con i teppisti che per l’ennesima volta hanno preso di mira la casetta dei libri, dove i cittadini si scambiano i libri da leggere. Alcuni sono stati danneggiati, le pagine strappate e gettate a terra.

“Fino a quando non ci saranno provvedimenti questi individui continueranno imperterriti. E’ il degrado totale” dicono da Ave.