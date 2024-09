Città

SARONNO – “Ferrovie Nord Milano prosegue le attività di indagine sul sottopasso di via Primo maggio. Le prossime date di intervento saranno quelle di oggi 2, domani 3 e del 4 settembre”. Lo comunica l’Amministrazione civica saronnese. Ormai da tempo l’ente ferroviario ha avviato verifiche strutturali sul ponte, che ha quasi cento anni e sopra il quale passanno ogni giorni tantissimi treni, c’è infatti la strada ferrata.

Come fanno sapere dal Comune “dalle 22 alle 5.30 di lunedì, martedì e mercoledì il sottopasso sarà quindi chiuso al traffico. Chi percorre corso Italia in direzione Uboldo avrà l’obbligo di proseguire in via Diaz o piazza Cadorna. Chi percorre via Primo maggio in direzione della stazione avrà l’obbligo di proseguire in via Legnanino e via Lanino”.

Sinora non sono emerse situazioni di pericolo ma elementi che hanno spinto Ferrovienord ad andare più a fondo: le verifiche strutturali dei ponti ferroviari vengono compiute periodicamente e costituiscono una routine.

