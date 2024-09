Città

SARONNO – Non c’è pace per lo stadio comunale “Colombo Gianetti”, dopo i tanti problemi del passato adesso ci si sono messe pure le popillie japoniche, l’insetto alieno – ovvero non autoctono – che ha già causato disastri in tutta la zona. Hanno “seminato” le loro larve anche sotto il campo dello stadio di via Biffi, distruggendo parte dell’erba perchè crescendo mangiano le radici.

Si spiegano così le pessime condizioni attuali del manto erboso, talmente pessime da spingere ad interventi urgenti che non consentiranno di utilizzare il terreno di gioco per circa un mese. A fare il punto i responsabili del Fbc Saronno.

A causa di una necessario e improvviso trattamento per il manto erbeso dello stadio, Fbc Saronno comunica che la partita contro l’Ispra, prevista per l’8 settembre, prima del campionato di Eccellenza, si giocherà regolarmente allo stadio, mentre subito saranno avviati lavori straordinari per rendere il manto erboso perfetto per la nuova stagione. Il 9 settembre infatti, procederemo con l’arieggiatura del campo e la transemina. Operazioni che ci permetteranno di rientrare al nostro stadio “Giannetti” il 6 ottobre, pronti per il big match contro la Solbiatese.

Nel frattempo, stiamo definendo il campo di gioco per le partite del 18 settembre in Coppa Italia e per quella del 22 settembre di campionato contro la Vergiatese. Annunceremo la sede appena possibile. Sappiamo che i problemi possono capitare, ma siamo sempre pronti a risolvere le situazioni improvvise per i nostri colori.

(foto archivio)

02092024