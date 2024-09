Città

SARONNO – Martedì 3 settembre non sarà possibile parcheggiare nel posteggio di piazza Repubblica, quello che circonda il palazzo comunale.

Il divieto è reso necessario dalla prima parte degli interventi di asfaltatura delle due parti dell’area di sosta dov’è in corso un importante intervento di riqualificazione e digitalizzazione.

Nelle ultime settimane il cantiere è stato portato avanti in modo che una delle due parti fosse disponibile per gli automobilisti ma la particolarità della fase che sarà svolta domani rende necessaria la chiusura totale dell’area di sosta per la mattinata di martedì 3 settembre.

Un problema che si risolverà in giornata e che non si ripeterà. Tutte le altre fasi della lavorazione compresa l’asfaltatura finale, infatti, saranno portate avanti lasciando sempre uno spazio della sosta disponibile.

QUI L’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO

