Città

SARONNO – Sono stati appoggiati alla recinzione sul marciapiede come se dovessero essere portati via la mattina successiva dalla raccolta degli ingombranti ma in realtà sono lì, esposti, da almeno 10 giorni.

E’ la segnalazione che arriva dai residenti di via Avogadro nel cuore del rione Matteotti. Evidentemente qualcuno ha smontato una camera da letto e ripulito anche soggiorno e cucina. Pezzi di arredo, materassi, elettrodomestici e sanitari anche pezzi sono stati accatastati sul marciapiede e lì sono rimasti. Malgrado il sole e la pioggia delle ultime ore.

Dai residenti sono arrivata anche alcune segnalazioni ma ormai da giorni la discarica resta sul marciapiede di via Avogadro. Da capire anche chi abbia accatastato i rifiuti e le motivazioni: se ci sia stato un errore nell’esposizione o prenotazione degli ingombrati o se semplicemente siano stati esposti nella speranza che fossero smaltiti.

