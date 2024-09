Città

SARONNO – “Fa male sentir parlare di Saronno solamente ed unicamente con accezione negativa a causa della criminalità dilagante in città. Fa davvero male”

Inizia così la nota di Lucia Castelli, esponente della Lega di Saronno ed ex assessore, che rilancia il dibattito cittadino sul tema della sicurezza dopo gli ultimi fatti di cronaca e le lettere aperte di diversi cittadino. Castelli di rivolge direttamente al sindaco Augusto Airoldi.

“Sindaco, il cittadino si sente preso in giro quando, di fronte ad evidentissimi fatti criminosi, lei continua a sostenere che nulla può fare o, ancor peggio, insiste nel sostenere che l’insicurezza è semplicemente percepita ma non è reale.

E’ fatica sprecata continuare a gettar fango sulle precedenti amministrazioni che si sono susseguite al governo della città. Nel 2024 il sindaco di Saronno è Augusto Airoldi: è il sindaco Augusto Airoldi che ha l’autorevolezza ed i necessari poteri per garantire la sicurezza nella sua città.

Sindaco, non faccia lo scaricabarile incolpando le passate amministrazioni, lo Stato Italiano, il Governo, il Ministro e chi più ne ha più ne metta. Lo scaricabarile dimostra solo una immaturità amministrativa ed è la prova del fatto che non è in grado di governare una città.

E’ solamente la sua autorevolezza ed i poteri che la legge le attribuisce in materia di sicurezza che permetteranno a Saronno di essere un territorio sicuro, florido ed attrattivo.

Coraggio Sindaco! I saronnesi non vogliono essere prigionieri della criminalità. E tanto meno della mediocrità dei loro amministratori”.

