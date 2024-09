Softball

UTRECHT – L’Italia softball continua il suo percorso vincente agli Europei di Utrecht nei Paesi Bassi con due successi nella giornata di oggi.

Al mattino, le azzurre hanno affrontato Israele in un match inizialmente più impegnativo del previsto, che ha visto le italiane subire una rimonta, ma concludere vittoriose per 5-3 grazie a tre punti decisivi nella sesta ripresa. Nel pomeriggio, l’Italia ha dominato la Grecia con un secco 7-0, grazie a un’incredibile performance al secondo inning, dove Alessandra Rotondo (del Saronno) ha realizzato un triplo che ha svuotato le basi. Con queste vittorie, l’Italia rimane imbattuta, avendo già superato anche la Gran Bretagna. Oggi le azzurre affronteranno l’Ucraina alle 12.30, seguite dal Belgio mercoledì sera. Da giovedì inizierà la fase finale del torneo, in cui l’Italia si avvicinerà sempre di più alle gare che contano davvero per la conquista del titolo.

(foto: Alessandra Rotondo in azione di gioco contro la Grecia questo pomeriggio. Credit: RL-Mate)

02092024