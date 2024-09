Sport

SARONNO – Intenso weekend sportivo a Saronno e circondario.

Nel calcio, sono state giocate le gare di Coppa Italia e Coppa Lombardia. In evidenza la Caronnese con una netta vittoria casalinga mentre il Fbc Saronno ha espugnato il campo del Valcalepio (nella foto, una fase del match): entrambe hanno ipotecato il passaggio del turno.

Nel basket, riflettori puntati sulla prima amichevole casalinga stagionale dell’Az Robur Saronno che contro il Borgomanero non solo ha fornito indicazioni positivi ma ha anche vinto in scioltezza. Sugli spalti molti tifosi.

Per quanto concerne il softball, sono iniziati in Olanda gli Europei, con la vittoria dell’Italia (in cui militano giocatrici di Saronno, Caronno e Bollate) contro l’ostica Gran Bretagna.

Volley, presentata la rsa della Rossella Ets Caronno.

02092024