VENEGONO INFERIORE – A partire da oggi 2 settembre, la biblioteca comunale “Valentina Enea” di via Mauceri a Venegono Inferiore adotta nuovi orari di apertura per meglio servire la comunità. Questi nuovi orari offrono una maggiore flessibilità per accedere ai servizi bibliotecari, con aperture sia mattutine che pomeridiane, e un’estensione fino alla tarda serata il venerdì.

Orari di apertura:

Lunedì: 9:00 – 11:00 e 15:00 – 18:00

9:00 – 11:00 e 15:00 – 18:00 Martedì: 15:00 – 18:00

15:00 – 18:00 Mercoledì: 9:00 – 12:00

9:00 – 12:00 Giovedì: 15:00 – 18:00

15:00 – 18:00 Venerdì: 15:00 – 18:00 e 20:00 – 23:00

15:00 – 18:00 e 20:00 – 23:00 Sabato: 9:00 – 12:00

Questi orari sono stati studiati per garantire a studenti, lavoratori e appassionati di lettura la possibilità di frequentare la biblioteca in momenti diversi della giornata, includendo anche un’opzione serale il venerdì, ideale per chi desidera trascorrere il proprio tempo libero in un ambiente tranquillo e ricco di risorse culturali.

