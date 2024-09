ilSaronnese

GERENZANO – Una gerenzanese a “Cash or trash”, il programma di aste d’antiquariato, con un oggetto speciale a tema marittimo da vendere ai mercanti. I cittadini di Gerenzano che ieri, lunedì 2 settembre, guardavano il canale Nove, avranno riconosciuto Mariagrazia Ciccone, proprietaria del bar La Vela in piazza Alcide De Gasperi.

L’oggetto che Mariagrazia ha portato di fronte ai mercanti Ada Egidio, Roberta Tagliavini, Giovanni De Santis, Stefano D’Onghia e Arrigo Migliorati, è un sestante, un strumento per la navigazione utilizzato per misurare l’angolo di elevazione di un oggetto celeste sopra l’orizzonte, risalente al diciannovesimo o ventesimo secolo. Di fronte al conduttore Fabio Mearini e all’esperto Alessandro Rosa, la gerenzanese si è presentata come grande appassionata di barche, tanto da aver chiamato “La Vela” il suo bar di Gerenzano, in cui il sestante era esposto.

L’oggetto, accolto con entusiasmo dai mercanti, ha ricevuto una valutazione iniziale di 250 euro ed è stato, alla fine, venduto a Roberta Tagliavini a 400 euro.

