Lombardia

SARONNO – E’ il capogruppo Gianpietro Guaglianone a dare voce a Fratelli d’Italia Saronno che esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa del consigliere regionale Giuseppe De Bernardi Martignoni.

E’ con molta tristezza che stamattina abbiamo appreso della scomposta di Giuseppe De Bernardi Martignoni. Con lui ci lascia un pezzo di storia della comunità politica della destra gallaratese e varesina. Un impegno e dedizione, fuori dal comune, ha contraddistinto la sua storia. Esperiamo le nostre condoglianze alla famiglia e a tutti coloro che gli sono stati vicini in questi anni. E’ una grave perdita per Fratelli d’Italia e per l’intera politica varesina e lombarda”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti