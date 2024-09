SARONNO – L’amichevole della Az Robur Saronno in programma questa sera al Pentagono di Bormio con Francoforte Skyliners è stata cancellata per indisponibilità della squadra tedesca. A comunicarlo è la società saronnese.

Il prossimo appuntamento dell’Az Pneumatica Robur Saronno sarà dunque sabato alle 19 al Palazzetto Aldo Moro di Desio per la partita in memoria di Mario Sala con l’Aurora Desio. Un test interessante per la formazione del coach Stefano Gambaro perchè si tratterà di affrontare una avversaria della stessa categoria, la serie B Nazionale nella quale i biancazzurri sono neo promossi dopo la trionfale stagione scorsa. Una ulteriore tappa di avvicinamento alla nuova annata agonistica, con i saronnesi che hanno riconfermato quasi tutti gli elementi visto all’opera nell’ultimo campionato.