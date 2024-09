Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Come per la scorsa stagione, anche quest’anno l’intera dirigenza rossoblu ha presentato la nuova stagione della Caronnese con un’importante conferenza stampa durante la quale il presidente Egidio Terenziani, il direttore generale Emiliano Nitti e il vice presidente Riccardo Gioia hanno sottolineato gli obbiettivi stagionali sportivi e sociali.

Dopo il ricordo di Andrea Papaleo, il team manager rossoblu scomparso negli scorsi giorni con cui si è aperta la conferenza, il presidente Egidio Terenziani ha ringraziato tutto lo staff per il lavoro fatto: “È stato un anno intenso in cui abbiamo dovuto affrontare numerose criticità motivo per cui ringrazio tutto il cda, lo staff tecnico e tutti i giocatori”.

Dopo le parole del presidente rossoblu, ha preso la parola il direttore generale Emiliano Nitti: “In questa sessione estiva di mercato abbiamo rafforzato lo staff tecnico, abbiamo confermato mister Ferri perché crediamo nel suo progetto e abbiamo rafforzato la rosa tenendo lo zoccolo duro della squadra come il capitano Corno, Zibert e Napoli aggiungendo dei giocatori con qualità funzionali al nostro progetto”. Continua Nitti: “Il nostro obbiettivo è migliorare il risultato dell’anno scorso, dunque, arrivare ai play off mentre con la juniores il nostro obbiettivo è vincere il campionato per tornare in élite”.

Nella seconda parte dell’incontro si sono espressi il tecnico Michele Ferri che si è detto “felice di fare parte del progetto” e il capitano rossoblu Federico Corno che ha caricato i tifosi dichiarando che “quest’anno ci sono più che mai le basi per fare una buona stagione“. Infine, ha preso parola il vice presidente e responsabile del settore giovanile Riccardo Gioia che ha ricordato l’importanza che la Caronnese da ai temi sociali: “Nell’ultimo anno siamo riusciti a portare a termine numerose iniziative tra cui la School Academy, il progetto della casetta dell’acqua per ridurre l’uso della plastica e il Summer Camp”. Alla conferenza della Caronnese presente, tra i numerosi, anche il sindaco di Caronno Pertusella Marco Giudici che si è complimentato con la società rossoblu per aver il lavoro svolto nell’ultimo anno sia dal punto di vista sportivo che sociale.