CESANO MADERNO – Cambiamenti all’Oasi Lipu di Cesano Maderno, la responsabile Silvia Baldo (a destra nella foto) saluta e passa il testimone per la gestione dell’area naturalistica protetta cesanese ad Alessia Cacace (a sinistra nella foto), già al lavoro in Oasi da anni come coordinatrice delle attività didattiche. Silvia Baldo conclude un percorso iniziato nell’agosto 2003 come educatrice ambientale occupandosi delle attività con le scuole per poi proseguire dal 2008 come responsabile di Oasi.

“Ventun anni di servizio iniziati nel 2003 – spiega Silvia Baldo – con l’inaugurazione del Centro di formazione ed educazione ambientale dedicato ad “Alex Langer” dove ho incontrato negli anni centinaia tra insegnanti e studenti delle scuole soprattutto cesanesi. Ho visto da responsabile l’evolversi dell’Oasi, coordinando progetti naturalistici e culturali in stretta collaborazione con gli amministratori locali che si sono succeduti negli anni. Innumerevoli i visitatori e i partecipanti alle centinaia di eventi, organizzati in Oasi insieme alle decine e decine di volontari che si sono susseguiti e che ringrazio di cuore per il preziosissimo lavoro”.

“Ringrazio e saluto anche quanti, di passaggio o frequentatori abituali dell’Oasi – prosegue Silvia – ho conosciuto e scambiato lunghe chiacchierate condividendo pensieri sull’Oasi. Lascio ad Alessia Cacace, affiancata dai numerosi volontari, la gestione di un gioiello naturalistico che stupisce per la ricchezza di specie animali e vegetali nonostante si trovi circondato dalla città. Auguro buon proseguimento di lavoro a chi continuerà a gestire l’Oasi nata nel 1997 grazie alla lungimiranza di Comune di Cesano Maderno, Parco delle Groane e Lipu”.

03092024