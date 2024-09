ilSaronnese

SARONNO -Riceviamo e pubblichiamo la nota del sindaco Stefano Calegari e del vicesindaco Romina Codignoni in merito alla richiesta di tre nuove sezioni della scuola dell’infanzia pubblica per l’anno scolastico 2025/2026

Nei mesi scorsi, il sindaco e l’assessore all’Istruzione e Cultura si sono rivolti all’Ufficio scolastico provinciale, chiedendo ufficialmente di poter attivare, dall’anno scolastico 2025/26, 3 sezioni di scuola dell’infanzia pubblica alla struttura comunale Primi Passi, attualmente gestita dalla parrocchia.

La risposta pervenuta dal dirigente scolastico provinciale è stata, purtroppo, negativa.

Nella comunicazione ricevuta viene infatti precisato che l’apertura di nuove sezioni di scuola dell’infanzia statale è soggetta a vincoli che non rendono possibile esprimere parere positivo. In particolare, le nuove aperture si giustificano se sono presenti tutte e due le seguenti condizioni:

▪ Non sono presenti sul territorio comunale interessato scuole dell’infanzia paritarie (a Cislago ne abbiamo due);

▪ Non si produce aumento dell’organico provinciale degli insegnanti di scuola dell’infanzia, il cui numero è fisso e stabile da alcuni anni: in pratica, per aprire tre nuove sezioni, altrettante sezioni devono essere soppresse in provincia;

Continueremo a tenere alta l’attenzione sul tema, per verificare se la titolarità dei servizi educativi della struttura Primi Passi possa, in futuro, divenire pubblica.

Nel frattempo, in vista del nuovo anno scolastico, auguriamo buona ripresa e ringraziamo il coordinatore, i docenti e tutto il personale della scuola dell’infanzia Sacra Famiglia – che attualmente gestisce anche la struttura comunale Primi Passi- per il prezioso lavoro che quotidianamente svolgono con e per i bambini.

