SARONNO – Giornata dal meteo variabile quella di oggi, martedì 3 settembre.

Secondo 3b meteo, a Saronno si prevede una giornata parzialmente soleggiata, con alcune nubi sparse al mattino. Nel corso della giornata potrebbero cadere fino a 3 mm di pioggia. Le temperature oscilleranno tra una massima di 30°C e una minima di 21°C, con lo zero termico che si attesterà a 3738 metri. I venti saranno deboli, provenienti da Sudovest sia al mattino che al pomeriggio. Non sono previste allerte meteo.

Per la Lombardia, secondo 3b meteo, martedì vedrà l’arrivo di infiltrazioni di aria umida che porteranno a un aumento della nuvolosità sin dal mattino, con possibilità di deboli piogge in serata. Sulle basse pianure occidentali e pedemontane-alte pianure, si alterneranno nubi sparse e schiarite, con una tendenza ad aumento della copertura nuvolosa fino a cieli coperti con deboli piogge in serata. Sulle basse pianure orientali, la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a momenti di sole. Le Prealpi occidentali avranno cieli molto nuvolosi o coperti per gran parte della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio, mentre sulle Orobie, la nuvolosità aumenterà progressivamente con deboli piogge al pomeriggio e schiarite in serata. Sulle Prealpi orientali, ci saranno nubi sparse alternate a schiarite durante la giornata, con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, e sulle Alpi Retiche, nubi sparse, a tratti più compatte nel pomeriggio, si alterneranno a schiarite per tutto il giorno. I venti saranno deboli, inizialmente settentrionali, ruotando verso sud-ovest, con lo zero termico attorno ai 3700 metri.

