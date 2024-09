Città

SARONNO – Lo scorso martedì 27 agosto, con un certo ritardo rispetto all’imminente inizio delle lezioni, sono stati nominati i nuovi dirigenti scolastici che guideranno le scuole superiori e gli istituti comprensivi per l’anno scolastico in partenza.

A Saronno ci sono novità per tutti e tre gli istituti comprensivi: l’istituto Aldo Moro sarà sotto la direzione di Sabrina Gaspari, Ersilio Mancuso reggerà l’Ignoto Militi, mentre all’Istituto Da Vinci di Saronno, la nomina è andata a Natalia Basilico, già dirigente a Cislago.

A Caronno Pertusella è stata nominata Giuseppina Pelella, che rimarrà in carica fino al 31 dicembre. A Tradate, Raffaella Ferrari sarà preside per il Galilei, mentre Monica Zonca è stata scelta per guidare il Liceo Curie e Vincenzo Mita per il liceo Montale. A Venegono Superiore assumerà l’incarico, invece, Chiara Ruggeri.

Novità anche nella provincia di Como: la storica preside Angela Serena Idos resta in carica a Turate e ora anche a Fenegrò.

In provincia di Monza, invece, la guida dell’istituto comprensivo di Cogliate è stata affidata a Daniele Dallatomasina, mentre a Lazzate la reggenza sarà sotto la direzione di Katia Cristina Longo.

