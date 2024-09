Solaro

SOLARO /ROVELLO PORRO – Oggi alle 7.45 incidente stradale in corso Europa a Solaro, dove è stato investito un ciclista. Sul posto è accorsa una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Rho ed arrivata l’ambulanza della Croce viola. E’ stato soccorso un uomo di 46 anni, trasportato quindi con l’autolettiga all’ospedale di Garbagnate Milanese per le cure e gli accertamenti medici del caso, le sue condizioni non sono apparse preoccupanti. I militari dell’Arma si sono occupati dei rilievi del sinistro, al fine di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e chiarire i contorni dell’accaduto.

Ieri a Rovello Porro per uno scontro auto-moto avvenuto alle 12.55 in via Dante è stata soccorsa una ragazza di 22 anni, che ha comunque riportato lievi contusioni.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio)

03092024