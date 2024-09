news

Gli investitori sono costantemente alla ricerca di una criptovaluta che possa generare profitti nel breve e lungo termine. Le meme coin sono quelle che hanno il potenziale in questione e i progetti che puntano a rivoluzionare il segmento, offrendo soluzioni di utilità e scalabilità, sono svariati.

Non tutti, però, hanno il giusto potenziale in grado di permettere guadagni agli investitori.

Tenendo conto di tutto questo, una delle meme coin che debutterà su exchange decentralizzati nel giro di due giorni è anche una di quelle più attese da parte dei trader.

Si tratta di Base Dawgz (DAWGZ), che ha raccolto oltre 3,2 milioni di dollari e la prevendita si avvicina alla fine.

Manca solo un giorno e poi le porte per i primi investitori saranno definitivamente chiuse. Con un prezzo di vendita di 0,008582$ è l’ultima occasione per chi vuole investire in questo progetto dal potenziale 10x.

Ma quali sono le prospettive di Base Dawgz e perché è riuscito a conquistare un così nutrito seguito? Il progetto ha tanti elementi degni di nota, iniziando dall’inter-operatività.

DAWGZ: meme coin su tutte le blockchain

Sebbene il progetto nasca su blockchain Base, il team di sviluppo ha puntato fin da subito all’inter-operatività. Con questo termine si fa riferimento alla possibilità, per un token, di essere acquistato e scambiato liberamente sulle varie blockchain.

Non soltanto Base, quindi, ma anche Ethereum, Binance Smart Chain, Avalanche e Solana. Dando la possibilità ai trader di utilizzare la propria blockchain preferita, si amplia anche la diffusione del token perché è più facilmente accessibile.

Questo è stato reso possibile dall’uso di nuove tecnologie Web3: Portal Bridge e Wormhole. La prima è una sorta di ponte cross-chain che amplifica le funzionalità e l’utilità di DAWGZ. Supportando il trasferimento efficiente e sicuro di asset sulle blockchain e garantendo un’esperienza senza intoppi. Wormhole, invece, è il protocollo su cui si basa Portal Bridge ed è questo, sostanzialmente, che unisce le blockchain.

Sono entrambe spiegate in maniera dettagliata nel whitepaper del progetto, così come l’aspetto della sicurezza. Gli smart contract di Base Dawgz sono stati sottoposti ad attento scrutinio, per eliminare qualsiasi vulnerabilità. Gli investitori possono quindi dormire sonni tranquilli in merito alla protezione degli asset digitali.

Sebbene sembri un progetto altamente dettagliato, un po’ fuori dal classico aspetto “meme”, si viene subito riportati all’aspetto giocoso del token, grazie alla presentazione che include uno Shiba Inu. Questo cagnolino è vestito di tutto punto con una tuta alare, strumentazione che alcuni Base Jumper utilizzano per lo sport estremo.

L’idea è quella di fornire agli utenti tutti gli strumenti adatti per muoversi liberamente tra le diverse blockchain, utilizzando il punto d’arrivo preferito. L’analogia con lo sport estremo in questione, quindi, è senza dubbio azzeccata.

Aspetto comunitario

Una meme coin sarebbe nulla senza il supporto di una community alle spalle. Base Dawgz ha oltre 6.000 follower sul profilo X ufficiale e oltre 10.000 iscritti al canale Telegram.

Una community solida, quindi, che continuerà a crescere quando il token sarà reso disponibile, entro due giorni, per il grande pubblico. Il listing sugli exchange decentralizzati potrebbe infatti ampliare la conoscenza del token e la sua richiesta, generando i profitti sperati.

Che la community fosse importante, però, lo si era capito fin da subito. Infatti il team di sviluppo ha pianificato un airdrop a cui gli utenti social possono partecipare. Condividendo meme e contenuti legati a Base Dawgz è possibile guadagnare punti e, al termine della prevendita, si possono riscattare questi punti sotto forma di token DAWGZ.

La creatività premia e sebbene ci sia ancora poco tempo per partecipare, è un modo sicuramente interessante per unire gli appassionati delle meme coin.

Infine, non dimentichiamo che il protocollo di staking è un metodo eccellente per ottenere token DAWGZ aggiuntivi. Il 20% del totale è allocato per questa attività e al momento le ricompense sono ancora a tre cifre, con APY del 720%.

Partecipare prima della fine della prevendita è un ottimo metodo per garantirsi un ritorno futuro sul lungo periodo.

Vai alla prevendita di Base Dawgz