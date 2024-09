Città

SARONNO – Sono iniziati stamattina, martedì 3 settembre, i lavori per “montare e gonfiare” di pallone pressostatico che dal gennaio scorso ricopre la vasca scoperta della piscina di via Miola gestita da Saronno Servizi.

La struttura, voluta da Saronno Servizi per implementare l’offerta di nuoto libero, corsi e spazi ludici per bimbi, è in fase di montaggio per permettere agli utenti di godersi la vasca all’esterno per tutto l’anno. La stagione estiva con lo smontaggio era iniziata a metà giugno. Oggi come all’inizio della stazione i tecnici sono all’opera e l’intervento sarà realizzato in pochi giorni.

Ora però è tempo di pensare alla nuova stagione con tante proposte di nuoto, attività sportive e fitness. Aperte le iscrizioni per i corsi Saronno Servizi mette a disposizione anche l’app dove prenotare le proprie attività favorite anche come una singola lezione.

La copertura sarà montata nove mesi all’anno, ossia da settembre a maggio, e permetterà di sfruttare al meglio anche la vasca esterna, che ovviamente nel periodo estivo tornerà ad essere scoperta. All’interno, come hanno già imparato i saronnesi e gli sportivi del comprensorio ad apprezzare, si crea un ambiente luminoso con effetti di luce che permetteranno un’esperienza unica nelle fredde e cupe giornate invernali ed anche al mattino presto e alla sera. Insomma il pallone garantisce una grande attenzione al comfort della vasca e del pallone ma anche per contenimento dell’impatto ambientale.

QUI LE PROPOSTE DELLA NUOVA STAGIONE

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti