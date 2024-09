Cronaca

SARONNO – Un episodio insolito che ha suscitato un pizzico di preoccupazione ma soprattutto grande curiosità tra i residenti della Cascina Colombara che si sono chiesti cosa fosse successo per l’intera giornata di ieri. Il riferimento va a quanto avvenuto nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 settembre quando praticamente tutti i residenti della frazione alla periferia sud della città di Saronno.

Poco prima dell’una praticamente tutti i residenti sono stati svegliata da delle fortissime urla. Qualcuno è uscito in strada per cercare di capire cosa fosse successo, qualcuno appena realizzato cosa stesse succedendo visto che le urla continuavano forte ed intense ha deciso di chiamare il numero unico delle emergenze. In pochi minuti è arrivata sul posto una pattuglia dei carabinieri della compagnia cittadina. Quando sono arrivati però, probabilmente allertato dalle sirene, l’autore delle urla visto da qualche residente si è dileguato.

Secondo una prima ricostruzione non c’è stata nessuna emergenza, nessuna aggressione ma solo un uomo che si è messo a urlare e inveire nella notte salvo poi sparire pochi istanti prima dell’intervento delle forze dell’ordine.

