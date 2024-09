Città

SARONNO – “Purtroppo il sindaco Airoldi, continua a dimostrare una preoccupante tendenza allo scaricabarile dei problemi di sicurezza che affliggono la nostra città. È inaccettabile che, dopo anni in cui lui stesso ha cercato di sminuire la questione sicurezza definendola come “un problema di percezione” oppure una tematica “evergreen” cavalcata dalle opposizioni, oggi, di fronte all’evidenza di una situazione fuori controllo, cerchi di attribuire l’esclusiva responsabilità ad altri enti e istituzioni, come il Governo centrale o il Ministero dell’Interno”

Inizia così il consigliere comunale Claudio Sala, esponente della Lega, che commenta la risposta del sindaco Augusto Airoldi dal cittadino che ha sventato un furto in stazione ed è stato minacciato.

LA LETTERA DEL CITTADINO – LA REPLICA DEL SINDACO

“La sicurezza cittadina non può essere ridotta a un problema circoscritto alla zona della stazione ferroviaria, come Airoldi cerca di far credere. I fenomeni di microcriminalità non si limitano alla stazione, ma si diffondono su tutto il territorio comunale. È ormai evidente che la situazione è sfuggita di mano: le esperienze quotidiane dei cittadini che vivono in prima persona il degrado e l’insicurezza, sia in centro che nei quartieri periferici, parlano chiaro.

Non basta elencare interventi di facciata come il raddoppio delle telecamere o l’assunzione di qualche nuovo agente di Polizia Locale, quando è evidente che queste misure non hanno prodotto i risultati sperati.

Anche l’enfasi con cui il sindaco rimarca gli eventi culturali estivi organizzati, sembra essere più una distrazione dai veri problemi. Certamente, rendere viva la città è importante, ma ciò non può essere considerato un sostituto per un’efficace gestione della sicurezza. Gli eventi estivi, per quanto apprezzati, non bastano a compensare l’assenza di una strategia di sicurezza adeguata. La vivacità culturale non può e non deve essere utilizzata come un paravento dietro cui nascondere le carenze dell’Amministrazione nella gestione dell’ordine pubblico.

I cittadini di Saronno meritano un’amministrazione che si assuma pienamente la responsabilità della sicurezza della città. Continuare a spostare la colpa su altre istituzioni non risolve i problemi e non rassicura una popolazione che si sente sempre più abbandonata. È necessario un cambio di passo, una presa di coscienza reale e concreta delle problematiche che affliggono il nostro territorio. La sicurezza non può essere garantita con proclami o misure di facciata, ma richiede un impegno costante, una visione strategica e la volontà di affrontare i problemi alla radice.

Chiediamo quindi di abbandonare la retorica dello scaricabarile e di assumere finalmente un ruolo attivo e responsabile nella gestione della sicurezza cittadina. I cittadini di Saronno hanno il diritto di vivere in una città sicura, e il sindaco ha il dovere di garantire questo diritto. La sicurezza è un diritto fondamentale, e non può essere garantita solo con parole, ma con azioni concrete e risolute.

