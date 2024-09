news

Il prezzo di Bitcoin continua a oscillare ed è difficile prevedere il momento in cui avverrà il pump. Sebbene la criptovaluta abbia superato nell’ultimo mese la soglia critica dei 60.000$, continua a non trovare il supporto necessario per raggiungere e superare la successiva soglia psicologica fissata a 65.000$.

Il token è al momento in ribasso dello 0,58%, con un andamento settimanale pari a -10%.

Il prezzo di scambio è di poco superiore a 58.000$ e prima di vedere una bull run gli investitori potrebbero dover aspettare ancora un bel po’. Cosa fare quindi nel frattempo?

Le meme coin in prevendita sono il segmento su cui puntare, possono infatti rappresentare una riserva di valore anche quando BTC è in rosso. Il prezzo di prevendità è infatti suddiviso in fasi, con incrementi che non risentono della crisi del mercato.

Abbiamo quindi selezionato tre progetti in prevendita che potrebbero rivelarsi esplosivi anche una volta che verranno listati sugli exchange.

Crypto All-Stars

Sono in tanti a voler rivoluzionare la nicchia delle meme coin ma solo pochi progetti hanno le carte in regola per riuscirci.

Uno di questi è Crypto All-Stars (STARS) che in pochissimo tempo ha raccolto oltre 900.000 dollari in finanziamenti. La presale sta letteralmente volando, con una partecipazione sempre più ampia da parte della community.

Si contano già più di 7.000 follower tra il canale Telegram e la pagina X ufficiale. La fiducia è legata alle soluzioni proposte da questo token che, al lancio, permetterà di utilizzare la piattaforma MemeVault.

Si tratta di un protocollo di staking che consentirà ai possessori di token STARS di bloccare 11 delle meme coin più popolari e ottenere ricompense triple. Uno strumento che mancava nello spazio dei token meme e che potrebbe ridefinire il concetto di staking.

Partecipare in questo momento, a un prezzo favorevole, è il modo migliore per garantirsi dei ritorni futuri. Con un costo d’entrata di 0,001491$ per STARS, è un investimento economico ma con il potenziale 100x.

Inoltre, è possibile bloccare i propri token in maniera immediata per ottenere ricompense APY del 1567%. Un riscontro a quattro cifre che difficilmente si può trovare in altri progetti.

Vai alla prevendita di Crypto All-Stars

Pepe Unchained

Se da un lato la criptovaluta PEPE è quella immediatamente collegata al meme Pepe the Frog, dall’altro troviamo il progetto Pepe Unchained che potrebbe ben presto cambiare questa associazione.

Ha infatti già raccolto oltre 11,4 milioni di dollari in finanziamenti, un successo strepitoso che vede il coinvolgimento non solo dei piccoli investitori ma anche delle whale. Segno, quindi, di un potenziale davvero elevato.

Pepe Unchained, così come recita il nome stesso, è un progetto che punta a liberare la meme coin dalle catene della Layer-1, creando un proprio ecosistema su Layer-2, blockchain Ethereum molto più performante.

Non si tratta solo della velocità delle transazioni, ma i benefici si estendono anche agli investitori, che possono godere di ricompense di staking doppie.

Bloccando i token si accede a una percentuale APY del 175%, ancora molto alta se consideriamo il gran numero di token già bloccati.

Il costo di PEPU è di 0,0094226$, per ottenere questo prezzo vantaggioso bisogna affrettarsi poiché continuerà ad aumentare durante la prevendita, fino a culminare con il listing che potrebbe vedere, secondo gli analisti, una crescita di prezzo esponenziale.

Vai alla prevendita di Pepe Unchained

The Meme Games

The Meme Games è una prevendita agli sgoccioli poiché ispirata alle Olimpiadi e Paralimpiadi del 2024. Pur nella sua breve durata, ha raccolto più di 400.000 dollari e la partecipazione è stata incredibile.

Il progetto chiuderà ai primi investitori l’8 settembre, in concomitanza con la fine delle Paralimpiadi, e due giorni dopo il token verrà quotato sugli exchange.

Un momento particolarmente atteso dai trader che potranno così vedere l’effettivo apprezzamento di questa meme coin.

Acquistando MGMES si può partecipare al singolare strumento di ricompensa attivo. La presale è stata infatti “gamificata” dal team di sviluppo ed è possibile vincere il 25% di token aggiuntivi su ogni acquisto.

Basta indicare uno dei cinque atleti meme come vincente e scoprire immediatamente se la propria scommessa ha avuto esito positivo. Non si perde nulla ma si può solo vincere, pertanto gli investitori possono provare a ottenere MGMES aggiuntivi tutte le volte che desiderano.

Vai alla prevendita di The Meme Games