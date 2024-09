Altre news

SARONNO – SARONNESE – La protezione civile ha diramato tre allerte meteo, due arancioni e una gialla, per quanto riguarda la zona di Saronno e del Saronnese.

Riguardano tutte questa notte a partire dalla mezzanotte fino alle prime ore di domani giovedì 6 settembre. C’è un’allerta arancione moderata per rischio idrogeologico, una giallo ordinaria per rischio idraulico e una giallo ordinaria per temporali.

Le previsioni di 3bmeteo per domani giovedì 5 settembre danno cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi.

Sono previsti 57 millimetri di pioggia e in serata un’attenuazione dei fenomeni. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 19°C. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud, al pomeriggio forti e proverranno da Est-Nordest.

Per ulteriori informazioni e per rimanere aggiornati è possibile scaricare la app “allertaLOM” e al seguente link trovate le allerte meteo:

https://www.allertalom.regione.lombardia.it/allerta

Consigli sui comportamenti corretti da tenere in caso di emergenza sono disponibili qui: https://rischi.protezionecivile.it/it/meteo-idro/sei-preparato/

