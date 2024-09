Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Durante la conferenza stampa che si è svolta lo scorso 2 settembre allo stadio comunale di Caronno Pertusella, la Caronnese ha presentato le nuove maglie da gara per la stagione 2024-2025 ufficializzando il nuovo accordo con Mizuno che, per le prossime tre stagioni, vestirà rossoblu.

Le due nuove divise, disegnate dal nuovo sponsor tecnico Mizuno in collaborazione con All4Soccer, si presentano con i tradizionali colori della Caronnese: classiche strisce rossoblu per la maglia di casa e il bianco per il kit di trasferta. Rispetto allo scorso anno la prima maglia risalta per il colore rosso più acceso mentre nella divisa di trasferta spariscono le strisce grigie che avevano caratterizzato il kit della scorsa stagione. Resta, invece, sulla manica sinistra la patch finalizzata alla lotta al razzismo e alle disuguaglianze di genere.