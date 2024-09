Politica

VARESE – “Il ministro Sangiuliano ha mentito ed esposto il ministero della Cultura al ridicolo”. Lo scrive su X Maria Chiara Gadda, vice-presidente del gruppo di Italia viva alla Camera.

“È abituato a dare la colpa agli altri, prima al suo assistente per le gaffes, ora alla sig.ra Boccia. Ma l’unico responsabile è lui, Sangiuliano. Faccia l’unica cosa possibile, si dimetta”, conclude la parlamentare del Varesotto, sulla vicenda della quale si sta pasrlando tanto nelle ultime ore in Italia ed in particolare nel contesto della politica nazionale e su tutti i media italiani.

(foto archivio: la parlamentare locale Maria Chiara Gadda di Italia viva, che è una esponente del gruppo politico di Italia viva)

