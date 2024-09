iltra2

TRADATE – Domenica 15 settembre si terrà a Tradate un’importante celebrazione in onore del Santo Crocifisso e della Beata Vergine Maria Addolorata, un evento di grande rilevanza per la comunità pastorale locale.

Le celebrazioni avranno inizio alle 17.15 con l’inaugurazione e la benedizione della rinnovata piazza del Municipio, alla presenza dell’arcivescovo di Milano, Mario Delpini (foto). Questo momento solenne segnerà l’inizio della giornata, con la partecipazione delle autorità locali e dei fedeli.

Successivamente, alle 17.40, partirà il corteo verso la chiesa, un momento di comunità e devozione, durante il quale i partecipanti potranno esprimere la loro fede in un’atmosfera di raccoglimento.

Alle 18 si terrà la messa votiva della Santa Croce, presieduta dall’arcivescovo monignor. Delpini. Questa celebrazione eucaristica sarà un momento centrale della giornata, offrendo ai fedeli l’opportunità di unirsi in preghiera e riflessione.

La giornata proseguirà con la processione con il Santo Crocifisso, che avrà inizio alle 19 e sarà anch’essa presieduta da Mons. Delpini. Il corteo processionale attraverserà le vie S. Stefano, Zara, Mameli, Toti e Crocifisso, per concludersi con l’arrivo al Santuario.

Infine, alle 19.30, nella chiesa del Santo Crocifisso, l’arcivescovo impartirà la benedizione alla città con il Santo Crocifisso, un gesto di profonda spiritualità che concluderà le celebrazioni con un momento di intensa partecipazione comunitaria.

Questo evento rappresenta un’occasione speciale per la comunità di Tradate per ritrovarsi insieme in preghiera e celebrare la propria fede in un contesto di grande rilevanza spirituale e culturale.

