CASTIGLIONE OLONA – Nei giorni scorsi il quinto e ultimo appuntamento della rassegna estiva di cinema all’aperto “Esterno notte”, evento organizzata da Filmstudio 90 e promosso dal Comune di Castiglione Olona.

La proiezione del film, “L’ombra di Caravaggio”, come ricordano dal Comune, “si è svolta nella storica cornice della Corte del Doro, nel cortile del Palazzo dei Castiglioni di Monteruzzo e, come le altre serate, ha riscosso un notevole successo di pubblico. Un ringraziamento a Filmstudio 90 per la collaborazione e a tutti i partecipanti che hanno preso parte a queste piacevoli serate”.