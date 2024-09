Cronaca

SOLARO – “Stavo facendo la spesa quando ho sentito il personale dire ‘Uscite tutti, uscite tutti’. Sono uscita e una volta all’esterno mi sono accorta che mi pizzicava la gola. Nessun problema, tutto è passato bevendo l’acqua prontamente offerta a tutti dal personale che si è davvero prodigato”.

E’ la testimonianza di Sonia, una 44enne, che oggi, mercoledì 4 settembre, si trovava all’Esselunga di Solaro quando è scattata l’emergenza. Qualcuno, con modalità e per motivazioni ancora da chiarire, ha spruzzato dello spray al peperoncino. Immediatamente è stata decisa l’evacuazione del personale e dei clienti mentre sono state chiamate le forze dell’ordine, i pompieri e il pronto intervento sanitario. Sul posto è stata soccorsa una 44enne con difficoltà respiratorie e portata dall’ambulanza della Croce Azzurra di Caronno Pertusella all’ospedale di Saronno. Altre 4 persone hanno accusato malori al momento dell’uscita del supermercato. Una quinta è stata soccorsa mezz’ora dopo l’emergenza nel parcheggio, perchè non riusciva a smettere di tossire. In aiuto della donna è intervenuto un volontario dell’associazione “Eroi nel quotidiano” e subito dopo è andata all’ospedale di Garbagnate.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno mentre è stato annullato l’intervento del nucleo Nbcr.

Il personale munito di mascherine ffp2 ha recuperato acqua che ha distribuito a tutti i presenti. Molti clienti sono infatti rimasti nel parcheggio del punto vendita, in attesa di recuperare la spesa e alcuni effetti personale come le borse lasciati all’interno.

Il parcheggio è stato chiuso in accesso per tutta la durata dell’emergenza, con qualche rallentamento in via Puccini, a causa dell’incredulità degli automobilisti a fronte della chiusura e dei curiosi che volevano sapere cosa stesse succedendo.

Sul posto anche i carabinieri della stazione di Solaro, della compagnia di Rho, che hanno aiutato nell’evacuazione e poi hanno avviato le indagini per individuare i responsabili. Utili potranno essere le immagini della videsorveglianza.

