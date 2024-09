news

La prevendita di Crypto All-Stars ($STARS) sta facendo notizia, avendo già raccolto oltre $ 900.000 in sole tre settimane. Mentre le meme coin languono in una prolungata recessione, gli investitori cercano nuove strade per i rendimenti piuttosto che lasciare che i loro investimenti rimangano inattivi.

Crypto All-Stars presenta tale opportunità, offrendo la prima piattaforma di staking unificata del settore per le principali meme coin come Dogecoin ($DOGE), Shiba Inu ($SHIB) e PepeCoin ($PEPECOIN).

Gli utenti possono mettere in staking collettivamente questi asset tramite la piattaforma e guadagnare ricompense nel token nativo del progetto, $STARS.

Oltre al suo approccio pionieristico allo staking delle meme coin, le ricompense di staking per $STARS, che attualmente offre una percentuale di rendimento annuale (APY) del 1.567%, sono anche un’attrazione per gli investitori.

Ciò ha accelerato le sue fasi di finanziamento a un ritmo record, portando il prezzo di $STARS a $0,0014191. Mentre il progetto si avvicina al traguardo di $1 milione, è previsto un altro aumento di prezzo, che porterà il prezzo del token a $0,001424800.

Vai alla prevendita di Crypto All-Stars

Settembre solito mese negativo per Bitcoin e altcoin? Lo staking ti può salvare

Storicamente, Bitcoin ($BTC) ha avuto difficoltà a settembre. Dal 2011, la criptovaluta ha registrato perdite medie durante agosto e settembre, con settembre che da solo ha mostrato un calo medio del 4,41%.

Dato questo schema, sembra probabile che Bitcoin sperimenterà rendimenti modesti o addirittura negativi nei prossimi 29 giorni, anche se è possibile un leggero rialzo se le condizioni di mercato migliorano.

Tuttavia, i prossimi mesi offrono una prospettiva più favorevole. Novembre è stato storicamente il mese più forte di Bitcoin, con un rendimento medio del 36,01%, mentre anche ottobre e aprile si distinguono, con rendimenti medi rispettivamente del 26,9% e del 30,75%.

Bitcoin Monthly Return | Think Different, Think Organize!

Se Bitcoin raggiunge guadagni significativi nel quarto trimestre, le meme coin potrebbero vedere i rendimenti amplificati di dieci volte, come dimostrato all’inizio di quest’anno.

Prestazioni della meme coin contro Bitcoin: rendimento di oltre il 2.000% di Turbo contro il 28% di Bitcoin

Nel 2024, le meme coin hanno dominato il settore delle criptovalute, con alcuni token che hanno visto un apprezzamento del prezzo che supera significativamente i rendimenti di Bitcoin.

Ad esempio, Turbo ($TURBO) ha prodotto oltre 22 volte i rendimenti di Bitcoin da inizio anno. Mentre Bitcoin ha ottenuto un solido rendimento del 32,97%, $TURBO è salito al 747,84%, tenendo conto anche di un calo da giugno.

Nel mese di maggio, i guadagni di $TURBO sono saliti oltre il 2.000%, in netto contrasto con il rendimento del 28% di Bitcoin.

Tali rendimenti consentono di trasformare qualche migliaio di dollari in milioni durante una corsa al rialzo. Ciò sottolinea l’importanza di capitalizzare le flessioni del mercato, dove i prezzi sono disponibili a un prezzo scontato.

Con la prossima corsa al rialzo all’orizzonte, gli investitori possono aumentare i loro rendimenti mettendo in staking le loro meme coin. Crypto All-Stars fornisce una soluzione tramite la sua piattaforma di staking unificata, MemeVault.

MemeVault consente agli investitori di mettere insieme una varietà di meme coin, tra cui $DOGE, $SHIB, $PEPECOIN, Floki ($FLOKI), Brett ($BRETT), MogCoin ($MOG), Milady Meme Coin ($LAYDS), Toshi ($TOSHI), Coq Inu ($COQ), Bonk ($BONK) e $TURBO), in un’unica piattaforma per guadagnare $STARS.

Tutti i guadagni di meme coin portano a $STARS

Il token nativo di Crypto All-Stars, $STARS, funziona non solo come valuta di ricompensa per gli staker di MemeVault, ma anche come mezzo per sbloccare rendimenti ancora maggiori.

Detenere $STARS, sia guadagnati tramite staking che acquistati durante la prevendita, può generare ricompense aggiuntive. Più $STARS un utente conserva, maggiori sono i suoi potenziali rendimenti, fino a triplicare i guadagni.

Per gli investitori in criptovalute, ciò crea un forte incentivo a conservare $STARS piuttosto che incassare, migliorando il suo apprezzamento del prezzo a lungo termine. Questa tendenza è già evidente, con oltre il 73% di $STARS, ovvero circa 471 milioni di token, attualmente bloccati nella piattaforma di staking per guadagnare una quota delle ricompense.

In breve, gli investitori possono beneficiare dell’apprezzamento del capitale delle loro principali partecipazioni in meme coin e anche guadagnare ricompense aggiuntive mettendole in staking in MemeVault di Crypto All-Stars. Il design dell’ecosistema, che incoraggia la detenzione e l’accumulo a lungo termine di $STARS, offre il potenziale per rendimenti fino a 10x.

Questa proiezione ottimistica è supportata da Jacob Crypto Bury, un famoso YouTuber di criptovalute con oltre 42.000 iscritti, che ha fatto una previsione audace su $STARS sul suo canale.

Buon momento per comprare le altcoin e fare staking con Crypto All-Stars

Settembre sarà un mese critico per gli investitori che vogliono acquisire meme coin mentre vengono negoziate al di sotto dei loro massimi storici.

Coloro che continueranno ad acquistare nonostante le attuali condizioni di mercato probabilmente vedranno ricompense significative quando il mercato riprenderà a ottobre e novembre. Inoltre, mettere in staking queste coin su MemeVault di Crypto All-Stars può generare rendimenti ancora più elevati.

Se non hai ancora acquisito token $STARS durante la prevendita, visita il sito web di Crypto All-Stars per collegare il tuo portafoglio e scambiare ETH, USDT o BNB per $STARS. Il sito accetta anche pagamenti con carta di credito tramite un widget sicuro e intuitivo.

Lo smart contract di Crypto All-Stars è stato completamente verificato da Coinsult e SolidProof e non sono stati riscontrati problemi nell’integrità del suo codice. Unisciti alla community di Crypto All-Stars su Telegram o X per rimanere aggiornato sulle ultime novità e sugli sviluppi che circondano il progetto.

Visita Crypto All-Stars