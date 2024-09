Città

SARONNO – Dopo gli acquazzoni notturni, soprattutto dall’1 in avanti, nella mattinata saronnese ha fatto capolino anche il sole. Ma la situazione potrebbe peggiorare nelle prossime ore.

Nel pomeriggio, fa presente infatti il servizio meteorologico di Regione Lombardia, “saranno possibili rovesci e temporali sparsi sulla regione, con la possibilità di fenomeni localmente più intensi sull’Appennino. In tarda serata attesi rovesci più diffusi su Prealpi e alta pianura occidentali”. Per quanto riguarda specificamente Saronno e circondario sono possibili nuovi temporali nel tardo pomeriggio e serata. Si apre una fase di instabilità che potrebbe protrarsi anche nei prossimi giorni; anzi per la giornata di domani è in arrivo altra pioggia. La buona notizia? Le temperature massime saranno in calo e da qui al fine settiman si dovrebbe sempre stare sotto i trenta gradi, e di notte andare anche sotto i venti gradi dando a tutti la possibilità di riposare meglio negli orari notturni.

