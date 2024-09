news

The Meme Games termina la sua prevendita l’8 settembre, in concomitanza con l’ultimo giorno delle Paralimpiadi di Parigi, prima della richiesta di token e del lancio sui DEX il 10 settembre.

Ci sono ancora 4 giorni per acquistare e vincere un bonus token del 25% poiché la raccolta fondi ha superato il traguardo di $ 400.000.

The Meme Games mette a confronto le cinque migliori meme coin in eventi in stile olimpico. Tutto ciò che devi fare per essere un vincitore è acquistare token $MGMES e quindi selezionare uno dei cinque migliori concorrenti di meme coin (PEPE, DOGE, BRETT, TURBO o WIF).

Se il tuo atleta vince, guadagnerai un bonus del 25% sul tuo acquisto di token. Tutti possono giocare tutte le volte che desiderano, aumentando così le possibilità di vincita.

$MGMES ha un prezzo di $0,0094, probabilmente il valore più basso che vedrai, quindi non c’è tempo da perdere per entrare nel progetto prima dello sprint verso il traguardo.

Tuttavia, i potenziali acquirenti dovrebbero tenere a mente che l’attuale fase termina tra quattro giorni e a quel punto il prezzo aumenta a $0,00945, fungendo da ulteriore incentivo per accelerare gli acquisti.

Si prevede che il valore di $MGMES aumenterà notevolmente al momento del suo lancio sugli exchange decentralizzati il ​​10 settembre, grazie al suo approccio di gamification, che porta una nuova svolta alle meme coin.

Vinci un bonus token del 25% e ottieni ricompense del 472% all’anno

Grazie all’impiego della tecnologia blockchain, ogni gara è equa. Inoltre, ogni personaggio ha le stesse possibilità di assicurarsi la vittoria, il che significa che le probabilità di successo in ogni evento sono del 20%, indipendentemente dall’atleta scelto. Finora, 200 acquirenti hanno intascato il bonus token del 25%.

I partecipanti alla prevendita sono stati attratti anche dai suoi generosi premi di staking dinamico, attualmente al 472% annuo.

Inoltre, gli utenti che vincono negli eventi possono anche mettere in staking le loro vincite per premi aggiuntivi, aumentando ulteriormente i loro $MGMES.

Circa 21 milioni di token $MGMES sono stati bloccati fino ad oggi, sottolineando la forte fiducia degli investitori nel potenziale di Meme Games all’interno del settore. I premi $MGMES vengono emessi a una velocità di 38,5 $MGMES per blocco ETH e saranno distribuiti agli staker nell’arco di due anni.

La prevendita è solo uno scorcio della creatività dei creatori del progetto, che potrebbe portare allo sviluppo di più giochi per $MGMES all’interno di un ecosistema in crescita.

L’utilità del gioco potrebbero spingere $MGMES a fare 100x

Considerato l’entusiasmo intorno alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi e la prospettiva di un portafoglio di giochi in espansione, gli esperti di criptovalute stanno sottolineando la possibilità di rendimenti sostanziali di $MGMES. Il canale YouTube CryptoWire pensa che le associazioni di branding multi-meme e l’utilità di gioco potrebbero preparare il token per guadagni di 100 volte.

Ecco come partecipare alla prevendita di $MGMES

Circa il 38% della fornitura totale di token, ovvero 769 milioni, è disponibile per l’acquisto, mentre il 9,30%, ovvero 188 milioni di $MGMES, è destinato alle vincite del gioco.

Per partecipare e competere negli eventi, vai sul sito web di Meme Games e collega il tuo portafoglio, come Best Wallet, per proteggere i tuoi token con ETH, USDT o BNB. Sono accettate anche le carte bancarie.

Una volta acquistati i token, seleziona l’atleta di meme coin che pensi avrà successo in tutti gli eventi e inizia a vincere token. Gli acquirenti devono sapere che lo smart contract di The Meme Games è stato sottoposto con successo a un audit completo da parte di SolidProof e il suo codice non presenta problemi critici.

Unisciti alla crescente community su X e Telegram per rimanere aggiornato sulle ultime novità e sugli sviluppi del progetto.

Visita The Meme Games