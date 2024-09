Comasco

ROVELLO PORRO – Il Comune di Rovello Porro informa che giovedì 5 settembre riprenderà il Servizio prelievi al Centro civico, situato in via General Porro 6.

Questo servizio, di grande utilità per la comunità, sarà disponibile a giovedì alterni, dalle 8 alle 10. Per poter accedere al servizio, è necessaria la prenotazione, che deve essere effettuata all’ufficio Servizi sociali del Comune entro il martedì precedente al giorno del prelievo.

Si ricorda, inoltre, che il servizio è riservato esclusivamente ai cittadini che beneficiano dell’esenzione totale dal pagamento del ticket sanitario. Questo servizio rappresenta un’importante risorsa per i cittadini di Rovello Porro, garantendo accesso alle cure sanitarie in maniera agevole e senza costi aggiuntivi per coloro che ne hanno diritto. Per maggiori informazioni e per effettuare la prenotazione, i cittadini sono invitati a contattare l’ufficio Servizi sociali del Comune.

(foto archivio)

04092024