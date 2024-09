Cronaca

SARONNO – Per dieci giorni materassi, mobiletti, elettrodomestici e persino un lavandino sono rimasti esposti sul marciapiede di via Avogadro. A niente sono servite le segnalazioni dei residenti al Comune e alla polizia locale. Lunedì i residenti esasperati per quella discarica che continuava a crescere si sono rivolti a ilSaronno per chiedere la risoluzione di un problema di decoro che stava peggiorando giorno dopo giorno.

Da ieri la discarica non c’è più. Ad intervenire risolvendo il problema sono stati i volontari dell’associazione “Il Gabbiano”. Tempestivamente i volontari si sono rimboccati le maniche e hanno differenziato la spazzatura smaltendola correttamente. Un intervento che ha richiesto poche ore di lavoro ma anche è stato accolto con entusiasmo e orgoglio dal quartiere.

A raccontare il loro intervento un breve volantino: “Il Gabbiano Odv ha ripulito il marciapiede di via Avogadro dai rifiuti abbandonati da ignoti. Non toccava a noi, ma abbiamo a cuore la cura e il decoro del nostro quartiere. A differenza di chi ha sporcato”.

