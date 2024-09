Cronaca

SARONNO – “Che situazione assurda! Ci siamo spaventati molto e, per fortuna, non siamo scesi dall’auto”. Così una saronnese conclude il proprio resoconto a ilSaronno sul tentato furto di bagagli subito in stazione.

“E’ successo qualche giorno fa nel parcheggio del retro stazione – spiega – avevo appena caricato la mia famiglia scesa dal treno e avevamo appena messo trolley e zaini nel baule”. La nipote della saronnese si è presto accorta che qualcuno stava armeggiando dietro al baule mentre la famiglia sistemava le cinture di sicurezza in attesa di partire: “Mia nipote se ne è resa conto immediatamente, io li ho visti con la telecamera e ho bloccato immediatamente le portiere, appena hanno sentito il blocco delle portiere si sono allontanati e ho potuto mettere la retro per uscire dal parcheggio!”.

Un episodio molto simile a quello di cui è stato testimone pochi giorni fa un saronnese che poi ha scritto una lunga lettera al sindaco Augusto Airoldi spiegando come sventando il furto avesse finito per essere poi minacciato.

