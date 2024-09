Cronaca

SARONNO – Sono 5 i ragazzi tra i 19 e i 22 anni rimasti coinvolti nell’incidente avvenuto alle prime ore di oggi mercoledì 4 settembre in via Parma.

La dinamica è al vaglio dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Saronno ma è già stato acclarato come l’auto abbia sbattuto violentemente contro un palo. L’ipotesi è che il conducente abbia perso il controllo a causa dell’asfalto bagnato dal temporale notturno.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze (Croce rossa di Saronno, Croce Azzurra di Caronno e Sos Mozzate) ed anche l’automedica di Garbagnate e l’autoinfermieristica di Saronno. I feriti più lievi, 2, sono stati portati in codice verde all’ospedale di Garbagnate Milanese mentre il più grave è stato portato in codice rosso all’ospedale di Legnano. All’arrivo al pronto soccorso è stato subito sciolta la prognosi: non sarebbe in pericolo di vita.

Al momento dell’incidente sull’utilitaria si trovavano una ventenne, un 19enne, un 22enne e due 20enni.

