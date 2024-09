Cronaca

SARONNO – In un primo momento si è temuto il peggio, ossia che l’uomo a bordo delle scooter fosse rimasto incastrato sotto la Fiat Panda ma poi fortunatamente il personale sanitario è riuscito a soccorrerlo.

Il riferimento va all’incidente avvenuto stamattina, mercoledì 4 settembre, in via Manzoni tra una Fiat Panda e uno scooter Honda. A fine a terra sotto l’auto un 60enne residente a Misinto che si stava recando al lavoro. Per aiutare l’uomo è accorsa l’auto infermieristica e l’ambulanza della Croce Rossa di Saronno. Il personale gli ha presto le prime cure sul posto e poi l’ha trasferito all’ospedale di Legnano in codice giallo. Sul posto anche la polizia locale che ha effettuato i rilievi e raccolto la testimonianza del conducente dell’auto un saronnese di 49anni.

