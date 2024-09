Sport

SARONNO – Grandi soddisfazioni per il Tennistavolo Saronno al recente Open di Nerviano. Diego Pivato si è imposto nella categoria Over 1200, conquistando il primo posto, mentre Michael Tripi ha trionfato nella categoria Over 500.

L’attenzione ora si sposta sul weekend di sabato 7 e domenica 8 settembre, quando la Palestra Aldo Moro di Saronno ospiterà un Torneo Open di Tennistavolo. Organizzato dal Comitato Regionale Lombardia in collaborazione con Tennistavolo Saronno e patrocinato dalla città, l’evento vedrà la partecipazione di atleti di diverse categorie. Numerosi atleti di casa saranno in gara, promettendo spettacolo e competizione di alto livello. L’appuntamento è imperdibile per tutti gli appassionati.

(in foto gli atleti di Tennistavolo Saronno che hanno conquistato il podio a Nerviano)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti