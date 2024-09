Città

SARONNO – Arrivano dall’ufficio tecnico comunale, con una nota stampa, le risposte dell’Amministrazione comunale sulle dimensioni di via Roma e in particolare dei parcheggi, della ciclabile e della carreggiata nel tratto appena riqualificato tra la rotonda con via Parini e l’intersezione con via Guaragna.

A seguito delle osservazioni avanzate dall’ex assessore comunale Francesco Banfi riguardanti le presunte anomalie relative alle “misure” dei recenti interventi effettuati in via Roma, l’ufficio tecnico fornisce le seguenti informazioni che confermano il rispetto delle normative vigenti.

L’area di sosta sul lato sinistro della carreggiata ha una larghezza minima, compresa linea di delimitazione, di m. 1,96 per il tratto fronte distributore carburanti, e di m. 2,00 sul resto della via, così come disposto dall’art. 3.4.7 del D.M. n.6795 del 05/11/2001 (larghezza minima degli stalli in linea di m. 2,00 riducibili, eccezionalmente, a m. 1,80).

La pista ciclabile sul lato destro a doppio senso di percorrenza, ha una larghezza complessiva di 2 metri, larghezza debitamente segnalata da cartellonistica verticale, così come consentito “per una limitata lunghezza” dal comma 2, art.7, D.M. 557 del 30/11/1999 (il tratto in questione è parte della pista ciclabile che attualmente ha origine in via Roma, fronte parrocchia “Regina Pacis”, e termini all’incrocio con via Manzoni della lunghezza complessiva di circa 650 metri).

Lo stato di fatto dei luoghi ha quindi riconfermato, anche per quanto concerne il dimensionamento degli elementi costituenti la piattaforma stradale, la situazione pre-esistente.

guarda tutte le foto 8



Nuova via Roma, ciclabile, parcheggi e carreggiata sono troppo stretti? Qui le foto

—