Softball

UTRECHT – L’Italia chiude nel migliore dei modi l’opening round vincendo per 16-0 al quarto inning contro il Belgio, trascinata dai fuoricampo di una ispirata Andrea Filler (3-3, 5 RBI), McKenzie Barbara e Isabella Dayton.

Nonostante, per l’Italia, la partita contro il Belgio sia di fatto ininfluente ai fini del posizionamento in classifica, Federico Pizzolini non vuole rischiare alcun calo di concentrazione e per l’ultima partita del girone Y decide di schierare lo stesso nove iniziale che ieri ha sconfitto l’Ucraina per 7-0. L’unica modifica alla formazione riguarda il cerchio di lancio, affidato a Laura Bigatton per la sua seconda partenza del torneo dopo quella del debutto contro Israele.

Ad opporsi al lineup azzurro è Marijke Neerinckx, ma la resistenza non dura a lungo: un drag bunt vale alla saronnese Isabella Dayton un singolo interno. La leadoff azzurra ruba la seconda base tre lanci più tardi per poi andare a punto, approfittando di un errore difensivo, su una volata di sacrificio di Erika Piancastelli. L’attacco azzurro prosegue a macinare: una valida al centro di Marta Gasparotto mette Andrea Filler in condizione di far male e la prima base azzurra non si lascia pregare, spedendo il secondo lancio della Neerinckx oltre le recinzioni dell’esterno centro-sinistra fino a rimbalzare nel campo da baseball per il suo terzo fuoricampo in due partite. I guai per la Neerinckx non finiscono qui: prima colpisce Mc Kenzie Barbara, poi subisce un doppio al centro da Giulia Longhi. Una chiamata stretta su una rimbalzante in terza della caronnese Melany Sheldon sembra dare una mano alla lanciatrice belga, ma la pazienza di Giulia Koutsoyanopulos riempie le basi per Alessandra Rotondo (Saronno) che taglia in due il diamante con un rasoterra al centro che manda a casa Barbara e Longhi, quest’ultima, tuttavia, soltanto leggermente dopo l’out in terza su Koutsoyanopulos che mette fine all’inning sul 4-0 per le azzurre.

L’attacco azzurro mette Laura Bigatton nelle condizioni di amministrare un già largo vantaggio, e la lanciatrice bollatese lo fa alla grande prima ricevendo una mano da Giulia Longhi in terza base, poi con due strikeout in fila su Gitte Janssen e Tina Van Nuffel dopo la valida di Lisa Van Raemdonck.

In battuta, le azzurre non smettono di mantenere alta la concentrazione. Isabella Dayton inaugura l’attacco con la sua quarta base ball del torneo e con un out prima ruba la sua seconda base della partita (e la quarta del torneo), poi va a punto sul singolo a destra di Marta Gasparotto, già a quota nove valide su quattordici turni. L’Italia dilaga con l’indomabile Filler che, con un ball e due strike sul conto, colpisce il secondo fuoricampo in altrettanti turni per regalare all’Italia un vantaggio di 7-0 prima della conclusione dell’inning arrivata con due out al volo su Barbara e Longhi.

A questo punto la partita è di fatto già finita: Laura Bigatton e la difesa azzurra controllano l’attacco avversario mentre quello italiano aggiunge altri sette punti contro la nuova entrata Lynn Van Den Brande con i singoli da punto di Isabella Dayton, Erika Piancastelli e Andrea Filler (che colleziona il quinto RBI della partita), ed un altro lunghissimo fuoricampo, da tre punti, battuto da Mc Kenzie Barbara.

Al cambio campo Bigatton porta il conto degli strikeout a quattro, con una striscia di eliminazioni consecutiva che arriva ad otto. Un nuovo cambio in pedana per il Belgio (Fleur Mostaert per Van Den Brande) non ferma l’Italia: con Rotondo in base (singolo e successivo avanzamento in seconda su lancio pazzo), si sblocca anche Isabella Dayton che trova il suo primo fuoricampo in carriera con la nazionale italiana per portare la partita sul definitivo 16-0 difeso da Laura Bigatton con un altro inning perfetto ed il quinto strikeout della partita.

Prossimi appuntamenti

Chiuso l’opening round, l’Italia punta adesso al Super Round. Domani doppio incontro: alle 12.30 contro la Spagna e alle 20 contro il Regno dei Paesi Bassi.

04092024