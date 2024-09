Solaro

SOLARO – Circa in quattrocento, solaresi e non, al raduno al centro sportivo per la Strasolaro, la scorsa domenica primo settembre. A comunicarlo sono gli organizzatori Strasolaro, Seim e Avis Solaro, che hanno reso realtà la tredicesima edizione dell’amatissima corsa podistica, che ogni anno raccoglie famiglie, gruppi e appassionati al via.

“Quest’anno c’è stata la novità del riscaldamento atletico con i ragazzi di In x Aut ed alla fine un simpatico rinfresco – così commentano gli organizzatori – Sicuramente ripeteremo l’esperienza e anzi ci piacerebbe proseguire anche durante l’anno con altri eventi simili. Ci teniamo a ringraziare tutti i volontari che hanno collaborato, l’organizzazione, gli uffici comunali, la protezione civile e gli ecovolontari per la preparazione e lo svolgimento della Strasolaro”.

(foto di Cogli l’attimo)

