Solaro

SOLARO – Da settembre l’offerta sportiva solarese si arricchirà di una nuova pratica, dedicata questa volta ai più piccoli. L’attività di Giocosport, che si terrà ogni mercoledì dalle 16 alle 17 al Palazzetto dello Sport di Solaro con gli istruttori dello studio Seim, si propone l’obiettivo di stimolare i piccoli attraverso il gioco, migliorando le potenzialità motorie e cognitive. Per informazioni è possibile rivolgersi direttamente al numero 3479194619.

Francesca Tramarin, assessore all’Educazione: «Il contesto ludico, soprattutto nei primissimi anni di vita, è quello che certamente si presta meglio alla scoperta di sé, delle proprie potenzialità e dell’ambiente circostante, rappresentando pertanto uno strumento prezioso per la crescita cognitiva e motoria dei più piccoli. Come Amministrazione abbiamo molto a cuore la delicata fase di sviluppo del bambino e per questo riconosciamo positivamente l’opportunità e l’efficienza del progetto “Giocosport”, che abbiamo deciso di riconfermare».

Christian Caronno, assessore allo Sport: «Ci tengo a rimarcare e ringraziare tutte le associazioni per l’ampia offerta sportiva che mettono a disposizione per Solaro. Il Giocosport rappresenta per i bimbi più piccoli un modo per avvicinarsi alla pratica divertendosi e conoscendo le proprie capacità motorie. Dal punto di vista delle strutture, come Comune abbiamo moltissimi spazi che vengono utilizzati quotidianamente da numerosissimi atleti, soprattutto giovanissimi ed è per noi fondamentale continuare a valorizzarli attraverso le società del paese».