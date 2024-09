Città

SARONNO – È stata delineata la strategia per il ritorno del Fbc Saronno allo stadio comunale “Colombo Gianetti” di via Biffi, grazie alla collaborazione tra la società calcistica e il Comune. A fornire un aggiornamento sulla situazione è Marco Proserpio, direttore generale del Fbc Saronno: “Con il Comune avevamo già pianificato tutto il necessario per garantire che, a settembre, il terreno di gioco fosse pronto per l’inizio della stagione. Abbiamo apprezzato molto la disponibilità dimostrata dall’Amministrazione comunale, anche sotto il profilo economico, per supportare il Fbc affinché il nostro club, tramite un giardiniere di fiducia, potesse prendersi cura regolarmente del campo.”

Tuttavia, le cose non sono andate come previsto. Eventi imprevedibili hanno colpito non solo il campo dello stadio, ma anche molti giardini privati e aree agricole della zona. Quest’estate è stata caratterizzata da temperature quasi sahariane e dalla comparsa della popillia japonica, uno scarabeo giapponese che molti cittadini hanno ritrovato nelle proprie case, orti e giardini. Proserpio ricorda: “Il caldo persistente di giugno e luglio non ci ha permesso di effettuare gli interventi necessari, e poi sono arrivate anche le larve che hanno infestato il campo.”

Adesso si sta cercando di rimediare. “Abbiamo già effettuato una disinfestazione del campo nelle scorse ore,” spiega il direttore generale. “Per i prossimi giorni, a partire da martedì 10 settembre, abbiamo programmato un’arieggiatura e una trasemina. Credo che il campo dovrà rimanere a riposo per circa tre settimane, motivo per cui abbiamo deciso di disputare due partite ‘casalinghe’ su altri campi. Mercoledì 18 settembre in Coppa Italia contro l’Olginatese, e la terza di campionato domenica 22 settembre contro la Vergiatese. Dopodiché, dovremmo poter tornare allo stadio. Dispiace, ma sono imprevisti che possono capitare, non è colpa di nessuno.”

04092024