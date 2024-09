Eventi

VARESE – Dal 14 settembre al 29 settembre, si svolgerà la versione autunnale di Ville Aperte in Brianza, l’eccezionale opportunità di visitare dimore storiche normalmente inaccessibili, insieme ad un ricco cartellone di eventi e di novità per valorizzare un patrimonio artistico che coinvolge 5 province lombarde: Monza e Brianza, Città Metropolitana di Milano, Lecco, Como e Varese. “Trame di bellezza” è il leit-motiv di quest’anno: i visitatori potranno scoprire il fascino delle “ville di delizia”, le dimore di pregio costruite a partire dal XVI al XIX secolo dalle famiglie nobiliari milanesi che in Brianza trascorrevano lunghi periodi di vacanza e riposo.

Dopo il successo dell’edizione primaverile, la rassegna allargherà l’offerta a 210 gioielli artistici e architettonici in 90 comuni della Lombardia (8 quelli che partecipano per la prima volta in questa edizione: Calolziocorte e Colle Brianza per la provincia di Lecco; Como, Colverde e Novedrate per Como e Cernusco sul Naviglio, Rho e Vimodrone per Milano), ampliando la panoramica su musei, edifici religiosi, vie d’acqua, opere d’arte industriali, piccoli borghi e tanti altri siti culturali. Un’edizione autunno che vedrà un ricco programma di eventi, spettacoli per bambini e famiglie, itinerari speciali, iniziative dedicate alle celebrazioni dai 700 anni dalla morte del viaggiatore veneziano Marco Polo. E poi ancora percorsi che metteranno al centro l’inclusività, visite guidate e molto altro.

Le prenotazioni per visite, itinerari, eventi e novità di qu esta edizione apriranno mercoledì 4 settembre. E’ possibile restare aggiornati su tutte le iniziative di Ville Aperte in Brianza grazie alla nuova newsletter: è possibile iscriversi al link.

Tra le novità dell’edizione autunno, troviamo poi una serie di iniziative organizzate in occasione delle celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Marco Polo. Per ricordare la figura del famoso viaggiatore veneziano, la provincia Monza-Brianza promuove, in collaborazione con Alchemilla Lab, una serie di attività per bambini e famiglie legate ai temi della scoperta, del viaggio, del “nuovo” e dell’incontro con l’oriente. Speciali laboratori dove i piccoli viaggiatori porteranno l’orso Artoo alla scoperta di Villa Cusani di Carate Branza (il 14 settembre), di Ville Reale a Monza (il 21 settembre), di Villa Tittoni di Desio e del Must – il Museo del territorio di Vimercate (il 22 settembre), e di Palazzo Arese Borromeo a Cesano Maderno (il 28 settembre).

“Il viaggio” è anche il tema conduttore dell’iniziativa “Medfest”, che nasce con scopo di valorizzare il patrimonio storico-artistico medioevale del territorio lombardo mediante iniziative culturali interdisciplinari. Qui si parlerà del viaggio materiale, ma anche del viaggio della cultura e della spiritualità. Esperti e artisti condurranno il pubblico in un percorso fatto di conferenze, cinema, teatro, concerti, e visite guidate. Tutte le informazioni nella sezione dedicata ai progetti speciali sul sito www.villeaperte.info.

Il viaggio prosegue anche il 29 settembre a Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno dove, in collaborazione con il centro culturale Cinese di Milano, verranno proposte una serie di attività per tutte le età per conoscere la pittura e la calligrafia cinesi e tanto altro.

Quest’anno inoltre troverete utili approfondimenti sul mondo di Ville Aperte in Brianza sull’applicazione “Amuseapp”, insieme alle più importanti realtà culturali e museali italiane: scopri tutti gli itinerari e i beni consigliati sull’app, scaricabile sia da Play Store che App Store.