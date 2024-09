Cronaca

GORNATE OLONA – Alle 23.15 di ieri i vigili del fuoco sono intervenuti sul territorio del comune di Gornate Olona in via delle industrie per un’incidente stradale, un’autovettura è uscita di strada coinvolgendo alcuni veicoli in sosta e abbattendo un palo dell’illuminazione pubblica, è stato necessario l’invio di un’autogrú dalla sede centrale dei vigili del fuoco di Varese per poter mettere in sicurezza la zona e recuperare il veicolo, il conducente è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Si tratta di un ragazzo di 20 anni, trasferito con una ambulanza della Croce rossa al nosocomio di Tradate per gli accertamenti medici del caso, non è comunque apparso in condizioni preoccupanti anche se ha riportato lesioni e contusioni varie.

Da quantificare l’entità dei danni materiali; i rilievi del sinistro sono stato eseguiti dai carabinieri della Compagnia di Saronno, a loro volta intervenuti sul posto.

(foto: l’autogru in azione per il recupero dell’auto incidentata)

