SARONNO – Animatica, il piccolo festival di cortometraggi di animazione organizzato dall’associazione Il Tassello, torna a Saronno per una nuova edizione all’insegna della creatività e della passione per l’arte animata. Con un programma ricco e variegato, Animatica 2024 promette due giorni di emozioni, scoperta e coinvolgimento, in cui il pubblico avrà l’opportunità di immergersi nel mondo dell’animazione contemporanea e di interagire con i suoi protagonisti nella cornice del cortile di Casa Morandi.

La serata inaugurale di venerdì 6 settembre avrà inizio alle 20, con l’apertura dei cancelli del cortile di Casa Morandi (biblioteca). Alle 21 inizierà la proiezione dei 14 cortometraggi in gara, che vedrà ben 18 autori provenienti da tutto il mondo competere per il premio del miglior corto. Sarà una serata di pura magia visiva, in cui il pubblico potrà scoprire nuovi talenti e visioni innovative dell’animazione. Alle 23.30 gli spettatori avranno l’opportunità di esprimere il proprio voto. La prima serata del festival si concluderà quindi con un importante momento partecipativo, che valorizza il coinvolgimento diretto degli spettatori nella scelta del miglior corto.

I posti a sedere saranno circa 200, ma con ampio spazio per poter ammirare i piccoli capolavori animati anche da in piedi. Sarà presente anche una piccola area ristoro in cui il pubblico potrà trovare il Birrificio Settimo, il sidro di Eranomele e il carretto dei gelati di Peppo.

Sabato 7 settembre Animatica offrirà un’intera giornata ricca di attività per grandi e piccini. Alle 16.30 si apriranno nuovamente i cancelli di Casa Morandi per una giornata all’insegna della creatività. Il mercatino di illustrazione animerà gli spazi del festival per tutta la giornata, offrendo la possibilità di scoprire e acquistare opere originali da illustratori locali e internazionali. Contemporaneamente si terrà il laboratorio di stop motion curato da Cotolette Cartoon: ci saranno quattro sessioni di 30 minuti durante tutto il pomeriggio, per le quali si potrà prenotare un posto all’orario che più si preferisce. Alle 17.30 sarà la volta del laboratorio “Scrivere con la luce“, curato dall’associazione About a Film. Questo workshop, consigliato con prenotazione, permetterà ai partecipanti di esplorare l’arte dell’animazione attraverso l’uso della luce, offrendo uno spunto creativo per tutti gli appassionati di cinema e fotografia.

La serata entrerà nel vivo alle 19.30, con la proiezione dei cortometraggi di animazione selezionati come “special mention“. Queste proiezioni saranno accompagnate da momenti di dibattito con il pubblico e da incontri con registi e animatori, offrendo un’occasione unica di confronto e approfondimento diretto con i protagonisti del festival. Alle 22.30 l’attesa premiazione del corto vincitore (votato nella serata di venerdì dal pubblico) segnerà uno dei momenti più importanti del festival. Il corto, oltre ad aggiudicarsi il premio di 700 euro offerto tramite patrocinio del comune di Saronno, verrà proiettato nuovamente, celebrando così il talento e la creatività dell’autore.

A chiudere la serata, e il festival, sarà un evento speciale alle 23: la sonorizzazione dal vivo di un cortometraggio di animazione. Questo momento sarà curato da un collettivo di musicisti di talento, composto da Matteo Serenelli, Dario Magri, Paolo Botta e Fabio Malizia, che daranno vita a un’esperienza audiovisiva unica.

